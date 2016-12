Igen en gående mand på motorvej - kørt ned

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. december 2016 kl. 09:38Af og til sker der tragiske ulykker, fordi folk går rundt på motorvejene. Sent i aftes skete det på motorvej sammenfletningen ved Odense, hvor en 21-årig mand blev kørt ned og hårdt kvæstet, men han overlever sandsynligvis. Bilen, der ramte ham, blev ført af en kvinde, som var stærkt chokeret over ulykken.Hun havde som i tidligere tilfælde for andre bilister ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke. Det er endnu uforklarligt, hvad den unge mand foretog sig på motorvejen.