De små synger i andegården - utrolig debat i Kalundborg

Torsdag 1. december 2016 kl. 23:02Der er "lavt til loftet" blandt de 27 medlemmer af byrådet (kommunalbestyrelsen) i Kalundborg. I øjeblikket er en utrolig debat igang - om hvilke sange, der må synges i forbindelse med byrådets møder. En tradition, hvor politikerne på skift vælger.Den aktuelle debat angår den gamle slagsang "Når jeg ser et rødt flag smælde" skrevet i 1923 til Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Ønsket om at synge den blev afvist. Selvom sangen er iblandt de mange fra den danske kulturarv i "Højskolesangbogen"."Når jeg ser et rødt flag smælde" har nr. 506 i 2006 udgaven af Højskolesangbogen.