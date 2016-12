Fransk præsident stopper - hans popularitet er nærmest nul

Torsdag 1. december 2016 kl. 20:39Det franske folk vil ikke have Francois Hollande som præsident i en ny periode. Hans popularitet er faldet til tæt på nul-punktet, og det har han i aften taget konsekvensen af og meddelt, at han ikke søger genvalg. Det betyder, at de franske socialister altså må vælge en anden kandidat, og dem står der nok af på spring.Francois Hollande er den første præsident i nyere fransk historie, som ikke har søgt folkets tilslutning endnu engang.