Ung bilist dræbt mod lastbil

Torsdag 1. december 2016 kl. 19:04En 27-årig mand blev i eftermiddag dræbt i en voldsom kollision mellem hans bil og en lastbil i Rødovre i København. Den unge bilist mistede herredømmet og kørte direkte over i den modsatte vejbane og kolliderede frontalt med lastbilen, der ingen chance havde for at undgå den skæbnesvangre ulykke.Den tragiske ulykke skete på en stærkt trafikeret gennemfartvej, der på hovedparten af strækningen er dobbeltsporet i begge retninger.