Satireskrift rykker ind i nabolandet - tyskere forstår også en skrap pen

Torsdag 1. december 2016 kl. 18:21Det kritiske franske satire tidskrift Charlie Hebdo, som blev kendt i hele verden i starten af 2015, da ekstremister bragede ind på redaktionen i Paris og skød løs, har nu fået en tysk udgave. Det er første gang Charlie Hebdo bevæger sig ind i et andet land, og det sker fordi tyskerne også forstår en skrap pen. Kansler Angela Merkel er på forsiden af den første tyske udgave. Naturligvis med helt usminket henvisning til VW-skandalen. Charlie Hebdo har rødder helt tilbage i 1960 og skal overhovedet ikke forveksles med et anti-islamistisk skrift. Det er derimod stærkt kritisk over for det bestående og konservative kræfter. Imod dem, der forsøger at få folket til bl.a. at stoppe med at tænke og fantasere. Kampen mod elitens undertrykkelse af folket.I dag kan Charlie Hebdo ikke kun læses på tryk, men naturligvis dagligt på internettet. Klik ind på www.charliehebdo.fr hvor det også er muligt at vælge engelsk sprog.