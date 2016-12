Næste valg til Folketinget bliver først i foråret 2019

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. december 2016 kl. 14:03Det står klart efter dannelsen af den nye 3-kløver regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative, at næste valg til Folketinget først vil komme som planmæssigt i foråret 2019. Da er der gået 4 år siden sidste års juni-valg. Den nye regering synes desuden at være stabil nok i sin sammensætning til at fortsætte indtil da.Statminister Lars Løkke Rasmussen lagde heller ikke skjul på denne kendsgerning i dag i Folketinget, hvor han fremlagde den nye regerings arbejdgrundlag. Der er debat i Folketinget om statministerens redegørelse og arbejdgrundlaget på mandag 5. december.