Kvinde i yderste livfare efter forbrænding fra el-ledning

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. december 2016 kl. 11:38En 25-årig kvinde er i yderste livfare, efter at hun i aftes blev voldsomt forbrændt af en el-ledning (såkaldt køreledning) på godsbanen ved Valby station i København. Hun pådrog sig forbrændinger på 60% af kroppen som følge af den stærke strøm, som hun via hovedet fik igennem sig.Ulykken skete, da hun sammen med en veninde var kravlet over et højt hegn til godsbanen og derefter var kravlet op på et holdende tog.