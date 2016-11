Hold på hat og briller - første decemberdag bliver stormfuld

Onsdag 30. november 2016 kl. 23:58Meteorologerne hos DMI har i aften udsendt varsel om en stormfuld første decemberdag. Det er med at holde på hat og briller fra i morgen midt på eftermiddagen, hvor der varsles kuling (14-18 m/sek) og vindstød af stormstyrke (25-28 m/sek).Den stærke vind ventes først at lægge sig midt i morgen nat. Varslet gælder for hele Danmark.