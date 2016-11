Kampklart politi anholdt mand for besiddelse af våben

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 30. november 2016 kl. 18:21En stor og iøjnefaldende politiaktion i en landsby ved sydjyske Ribe i eftermiddag havde til formål at anholde en mand, som var mistænkt for at være i besiddelse af våben. Kampklart politi optrådte i landsbyen, der også var delvis afspærret. Politiet ransagede i forbindelse med aktionen mandens hjem.I aften forventes en meddelelse fra politiet efter den opsigtvækkende og usædvanlige aktion.