Dansk flyselskab fyrer tæt ved 300 ansatte og lægger om

Onsdag 30. november 2016 kl. 13:40Det danske flyselskab Jet Time A/S vil i fremtiden koncentrere kræfterne om charter flyvninger. Selskabet har nemlig haft bragende underskud fra sit samarbejde med SAS og luftfragt. Så store er problemerne, at eksistensen står på spil. Derfor fyres tæt ved 300 ansatte med dette års udgang.Den kæmpemæssige fyringrunde svarer til, at omkring hver 3. ansatte i flyselskabet må stille sig op i køen af arbejdløse.Jet Time A/S blev startet i 2006 og har hjemsted i København.