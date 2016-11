22.823 kvinder døde under 5 års grufuld borgerkrig

Onsdag 30. november 2016 kl. 12:07Det er en uge siden, den sørgelige historie om 23.863 børn, der er døde under borgerkrigen i Syrien, kom frem. Nu følger lige så frygtelig en melding - om 22.823 kvinder, der er døde under de 5 års grufulde krig i det arabiske land. Hvor hver dag stadig kræver nye ofre trods det internationale samfunds tvivlsomme hjælp.Syrian Network For Human Rights, der til stadighed rapporterer om en frygtelig arabisk verden, står også bag denne dags ubønhørlige statistik.