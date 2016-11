Ny ældreminister kommer de gamle til undsætning

Onsdag 30. november 2016 kl. 10:17Der hersker ingen tvivl om, at den nye ældreminister Thyra Frank er klar til at rykke de gamle på landets plejehjem til undsætning. Og mange andre med dem. Men hun kommer på arbejde, for der er masser at rydde op i. Selv har hun blik for regel-tyranniet, der opprioriteres i stedet for den varme hånd.Nu kaldes Thyra Frank i samråd i Folketinget, fordi der er grumme eksempler på, hvor dårligt det står til på plejehjem rundt i landet. Hvor gamle må leve med våde bleer og manglende toiletbesøg! Vi befinder os i 2016...Thyra Frank har allerede ved sin tiltræden for 2 dage siden udmærket sig med en udtalelse om, at plejepersonalet skal yde pleje og ikke skrive om det. Det er hendes måde at henvise til og starte kampen mod regel-tyranniet på.