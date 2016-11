2 mænd med pistol røvede supermarked - og forsvandt

Tirsdag 29. november 2016 kl. 20:27Et Netto Supermarked i nordjyske Brønderslev blev for 1½ time siden røvet af 2 mænd med pistol. Det lykkedes røverne at true de ansatte til at udlevere et kontant beløb. Straks efter løb de 2 røvere væk fra stedet, men de er efterfølgende set køre på knallert.Der er ingen spor af de 2 røvere, som politiet straks udsendte et kortfattet signalement af i håb om, at nogen har iagttaget dem.