Pædagoger glemte 2-årig dreng - fundet grædende af politi

Tirsdag 29. november 2016 kl. 17:20Nogen svigtede i en københavnsk børnehave i går, da man var på tur til Ishøj i Køge Bugt området. Pædagogerne glemte en 2-årig dreng, som senere blev fundet grædende i Ishøj af politi. I børnehaven blev man først opmærksomme på, at den lille dreng manglede, da hans mor mødre op for at hente ham.Det var noget af en flad fornemmelse både for moren og pædagogerne, at den lille purk var pist væk.