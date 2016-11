Amfetamin for 10 millioner kr. røg i rusen i Rødbyhavn

Tirsdag 29. november 2016 kl. 11:54Politiet er i fuld gang med at forsøge at optrevle international narko-kriminalitet, der blev afsløret for lidt over en måned siden i Rødbyhavn. Da røg en svensk bil i rusen med amfetamin for 10 millioner kr. Siden er en person blevet varetægtfængslet - og sandsynligvis følger flere.Den svenske personbils last var på 100 kg amfetamin. Som man kørte i land fra Tyskland-færgen.