Trafikkaos ved Guldborgsund - spritbilist på færde i tunnel

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 29. november 2016 kl. 07:52De sidste par timer har der været trafikkaos ved Guldborgsundtunlen, hvor en formodet spritbilist var på færde. Bommene ved tunlen blev påkørt og ødelagt, og det har standset en stor del af Sydmotorvejens trafik, som politi og teknikere har kæmpet med at få igang igen.Uheld-bilisten kørte videre efter at have påkørt bommene, men blev anholdt længere fremme på Sydmotorvejen.