Langeland frataget ansvar for flygtningebørn - centre lukkes

Mandag 28. november 2016 kl. 18:35Der hersker ingen tvivl om, at de meget kaotiske og pinlige tilstande, der er blevet afsløret på flygtningecentre drevet af Langeland kommune, nu har fået konsekvenser. Langeland er frataget ansvar for flygtningebørn og 4 centre lukkes. Blandt de pinlige forhold var en sex-video om overgreb på børn i Tullebølle centret.Langeland kommune fyrede selv sin asyldirektør for en måned siden, da det nævnte kaos var på sit højeste. Men det var altså ikke nok til at fastholde flygtningecentre som kommunens ansvarområde.