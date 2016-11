Største fornyelse i 3-kløver regering - er en suveræn ældreminister

Mandag 28. november 2016 kl. 11:04Nu 64-årige Thyra Frank (billedet) er i dag udnævnt som Danmarks ældreminister i den nye 3-kløver regering dannet af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. En udnævnelse, der er den mest markante fornyelse. Den sygeplejerske uddannede Thyra Frank blev kendt fra sin ledelse af alderdomhjemmet "Lotto" på Frederiksberg, hvor de gamle både fik vin til maden og kom på eksotiske rejser. I 2011 trådte hun ind i politik, idet hun blev valgt for Liberal Alliance til Folketinget, men skubbet ud igen i juni 2015 af "sine egne" i det nordjyske. Thyra Frank tænker anderledes og alternativt, er helt igennem en utraditionel og fornyende personlighed, hvis færden i den nye regering bliver meget interessant at følge. Hun er på bølgelængde med Danmarks seniorer.Den nye regering præsenteres netop nu for dronningen. Hele ministerlisten kan studeres på www.regeringen.dk