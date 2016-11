En ny uge med kaos i luften

Mandag 28. november 2016 kl. 07:05Turbolensen mellem piloter og ledelse i det tyske flyselskab Lufthansa fortsætter. En ny uge er netop begyndt med varsel om fortsat kaos for passagererne. Mindst 350.000 blev generet af pilot-strejke i den forløbne uge, og den situation er der fortsat udsigt til.Piloterne vil aktionere både på indenrigs og langdistance ruterne i denne uge, så der kan ventes fortsat kaos for passagererne.Det er årelang uenighed om løn- og arbejdvilkår, der er genstand for uenigheden mellem piloterne og Lufthansa.