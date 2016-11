Danmarks stadig flere fattige blev 3,2 millioner kr. "rigere" - tak!

Søndag 27. november 2016 kl. 23:183.000 ildsjæle var ude med raslebøsserne i dag for at samle ind til Danmarks stadig flere fattige. En indsamling organiseret af Kirkens Korshær, som strålede om kap med dagens solskin på årets 1. adventsøndag. Årsagen var resultatet. Danmarks fattige blev 3,2 millioner kr. "rigere" takket være gavmildheden i hjem, hvor man lige akkurat har nok til dagligdagen og dem, der har mere at give af. Tak! lyder det fra korshærens folk, der nu kan sætte yderligere ind i kampen for de fattige. For dem med hullet tøj og usle sko, ar på både krop og sjæl. Dem er der nemlig stadig flere af anno 2016 - ja, det virker grotesk i et land, der netop har fået en ny regering, der vil skabe et bedre Danmark.Læs mere om den usædvanlige, men flotte indsamling, fattigdommen i Danmark og Kirkens Korshærs kamp imod den på www.kirkenskorshaer.dk