Partibosser på udenrigs- og justitminister posterne

Søndag 27. november 2016 kl. 21:49Brikkerne i det store puslespil om 22 ministerposter i den nye 3-kløver regering er ved at falde på plads. Gætterierne har raset siden midt på eftermiddagen, men flere er nu bekræftet. Det gælder således de 2 partibosser Anders Samuelsen og Søren Pape Poulsen.Formanden for Liberal Alliance sætter sig på posten som udenrigsminister, mens den konservative formand bliver ny justitminister.Statminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer regeringen for dronningen i morgen formiddag.