1 dræbt og 9 hårdt såret ved skyderier i Bourbon Street

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 27. november 2016 kl. 18:57Det historiske franske kvarter omkring Bourbon Street i New Orleans i den amerikanske stat Louisiana var i nat genstand for dødbringende skyderier. 1 mand blev dræbt, mens 7 andre mænd og 2 kvinder blev hårdt såret. 2 mænd er efterfølgende anholdt, den ene blandt de sårede.Politiet har endnu ingen forklaring på nattens skyderier, men fik hurtigt stoppet tragedien i det turist-spækkede område. Det er nu søndag middag i New Orleans, der er 7 timer efter dansk tid.