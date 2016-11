Ny 3-kløver regering er en realitet - stor optimisme præger starten

Søndag 27. november 2016 kl. 15:28Partierne Venstre, Liberal Alliance og de konservative er enedes om et omfattende (86 sider) grundlag for en ny 3-kløver regering. Lederne af de 3 partier har netop præsenteret deres enighed og udviser stor optimisme for den nye regerings muligheder. Ministerlisten præsenteret for dronningen i morgen formiddag. Frontfigurerne bliver i sagens natur statminister Lars Løkke Rasmussen (V), Liberal Alliances leder Anders Samuelsen og den konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Den nye 3-kløver regering har opbakning af Dansk Folkeparti og dermed flertal i Folketinget. Den hidtidige borgerlige politik vil blive videreført, men der kommer nye ansigter på mange ministerposter.Den nye regerings grundlag kan læses på www.regeringen.dk