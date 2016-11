Alle butiktyvene var syge

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 27. november 2016 kl. 10:59Det var til stor frustration for butikkerne i Vejen 15-20 km fra østjyske Kolding, at omfanget af tyverier bare steg, og ingen kunne gøre noget ved det. Men så skete der noget, et samarbejde det seneste år med byens ældrecenter, hvorfra de fleste butiktyve viste sig at komme. De led for flertallets vedkommende af demens.Solstråle historien fortælles af avisen.dk (www.avisen.dk) om, hvordan man i fællesskab har fået løst problemerne. Er kommet tyverierne til livs og har fået givet de demente (syge) gamle en håndrækning.Nu er der julefred i den 9.600 indbyggere store stationby, hvor man kan fejre 1. søndag i advent uden at skulle frygte for de syge butiktyve.