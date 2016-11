Mand gik på tog-skinnerne ved station og blev kørt ned

Søndag 27. november 2016 kl. 00:25En 65-årig mand svæver mellem liv og død, efter at han sent lørdag eftermiddag blev kørt ned af et tog ved stationen i Glostrup på den københavnske vestegn. Manden gik rundt på skinnerne, og det var ikke muligt for et tog at stoppe. Derfor blev han påkørt og meget alvorligt kvæstet.Der foreligger endnu ingen forklaring på, hvorfor manden gik rundt på tog-skinnerne.