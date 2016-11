Dreng fra Nykøbing F afklapset af kammerater for voldtægt

Lørdag 26. november 2016 kl. 22:51En 16-årig dreng fra Nykøbing F blev sent i aftes hentet af 3 kammerater i alderen 16-19 år, kørt ud i en skov og regulært afklapset med slag og spark. Årsagen var, at de 3 mente drengen havde voldtaget en jævnaldrende pige fra deres fælles bekendtskabkreds.Efter afklapsningen kørte de 3 kammerater den ydmygede 16-årige dreng tilbage til Nykøbing F, hvor politiet imidlertid tog imod dem alle.De 3 voldelige kammerater er i dag blevet varetægtfængslet for vold, mens deres anklage om den 16-åriges voldtægt af den jævnaldrende pige undersøges af politiet.