Hundredtusindvis af ænder slået ihjel på grund af fugleinfluenza

Lørdag 26. november 2016 kl. 21:10Fugleinfluenzaen er nået til Holland, hvor den sandt at sige hærger i den helt store målestok. På 6 andegårde er tilsammen flere hundredtusinder af ænder slået ihjel for at forhindre den farlige virus i at sprede sig yderligere. Aktionerne har fundet sted lidt uden for hovedstaden Amsterdam.Det kan frygtes, at fugleinfluenzaen spreder dig yderligere, fordi det efterhånden er svært at have styr på, hvor den næste gang slår ned. Konsekvenserne for naturen og økonomien bliver stadig mere uoverskuelige.