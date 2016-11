Det ligner en ny regering

Lørdag 26. november 2016 kl. 14:52Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl er i dag blevet orienteret om forhandlingerne mellem Venstre, Liberal Alliance og de konservative om dannelsen af og grundlaget for en ny 3-kløver regering. Det er ensbetydende med, at det ligner en ny regering "lige på trapperne".De 3 kommende partnere i regeringen har også orienteret deres grupper i Folketinget, hvorfor det kan antages, at der er enighed om samarbejdets indhold og form.