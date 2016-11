Idræt- og kulturhus lukket på grund af trusler mod ansatte

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 25. november 2016 kl. 20:51Et helt usædvanligt skridt er i dag taget af ledelsen bag idræt- og kulturhuset Prismen på Amager i København. Det er lukket på ubestemt tid på grund af trusler mod de ansatte. Politiet er samtidig blevet inddraget, fordi truslerne tages meget alvorligt. Det er ikke drengestreger.På www.prismen.kk.dk gives der udtryk for, at situationen er alvorlig, og at man har brug for nogle dage til at skabe ro.Idræt- og kulturhuset Prismen, der er på 3.400 kvm, er et særegent bygningværk i bydelen og har eksisteret i 10 år.