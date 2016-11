Bolden ruller i sex-fodbold skandale med træner

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 25. november 2016 kl. 17:28Det er 18 år siden en engelsk fodboldtræner blev sendt 9 år i fængsel for at have sex-misbrugt drenge. Det var dengang en skandale, og bolden ruller nu videre, fordi den ene kendte spiller efter den anden dukker frem og fortæller, hvad de hidtil har skjult om den i dag 62-årige træner.Fortællingen om sex-skandalen begyndte i sidste uge og tager nu til dag for dag. Den slags er der desværre mere af, end de fleste kan forestille sig.