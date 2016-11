Et uventet besøg i soveværelset - bang! der kom en bil

Fredag 25. november 2016 kl. 11:20Det gik godt for alle parter, da en bil midt i nat endte midt i soveværelset i et hus i nordjyske Nykøbing Mors. I sengen lå husets beboere og sov trygt, lige indtil det sagde bang og en bil stod en enkelt meter fra sengen. Bag rattet i den ramponerede "limousine" sad en beruset 19-årig mand.Heller ikke han led svær fysisk overlast trods den noget utraditionelle køretur. Der startede med, at han mistede herredømmet på gaden og kørte noget uautoriseret gennem en rundkørsel, af vejen og direkte ind i huset. Ikke kun med forenden, men hele bilen.