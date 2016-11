Jordskælv i det caribiske område

Torsdag 24. november 2016 kl. 22:07Udover orkan har det caribiske område nu også kraftige jordrystelser at kæmpe med. Et jordskælv målt til 7,0 på Richter skalaen ramte først på aftenen med epicenter i 10 km dybde i havet ved mellemamerikanske El Salvador. Rystelserne kunne mærkes i hele regionen.Der er endnu ingen meldinger om eventuelle ofre eller ødelæggelser. Et varsel om minimal tsunami blev efterfølgende afblæst.