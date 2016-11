Ukontrollable naturbrande har tvunget titusindvis på flugt

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 24. november 2016 kl. 20:36Områder i Israel er lige nu hærget af ukontrollable naturbrande, der har tvunget titusindvis på flugt fra deres hjem især i og omkring byen Haifa, men også ved Jerusalem. Brandene er påsat og menes at være politisk motiveret. Derfor er jagt på de skyldige igang sideløbende med kampen mod flammerne.Haifa er Israels 3. største by med omkring 600.000 indbyggere. Byen er beliggende i kystområdet ud til Middelhavet. De vilde naturbrande har huseret gennem dele af byen og skabt omfattende skader. Det menes, at 50.000 af dens indbyggere har forladt deres hjem.