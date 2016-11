Kæmpe krav om erstatning rejst over for dømt camping-par

Torsdag 24. november 2016 kl. 18:23Det går den helt skæve vej for ejerne af Hasle Camping på Bornholm. Ægteparret blev for 1½ måned siden dømt for at have udnyttet udlændinge i næsten 2 år, og nu følger kæmpe krav om erstatning. Ikke under 700.000 kr. har fagforbundet 3F krævet på vegne af den ene, som blev udnyttet på Østersøens perle.Retten i Rønne idømte ægteparret hver en bøde på 400.000 kr. og en betinget fængselstraf på 6 måneder. Desuden skulle deres campingfirma betale 400.000 kr. i bøde, og et rengøringfirma, som hustruen ejer, betale 100.000 kr. i bøde.Manden på 60 år og hustruen på 46 år blev dømt for at have udnyttet en kvinde og en mand fra udlandet begge først i 30erne. Det kunne ske på grund af udlændingenes manglende sprogkundskaber og kendskab til danske forhold. Retten mente, at ægteparret havde opnået mindst 1 million kr. i fortjeneste som følge af, at de 2 udlændinge ikke havde fået tilstrækkelig løn.