Ung Nakskov-kvinde overlever voldsom kollision med vejtræ

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 24. november 2016 kl. 11:14En 19-årig kvinde, der i aftes mistede herredømmet over sin bil på landevejen til Tårs på det vestlige Lolland, overlever en voldsom kollision med et vejtræ. Hun blev fløjet til Rigshospitalet i København, mens en 28-årig mand, der var passager i bilen, kunne "nøjes" med at blive kørt til Nykøbing F Sygehus.Der er endnu ingen åbenlys forklaring på ulykken.