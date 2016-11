23.863 børn døde i krig - blot numre i syrisk statistik

Torsdag 24. november 2016 kl. 05:08Når børn bliver til numre i stedet for små mennesker af kød og blod indgår de i statistikker. I dag som hvert et individ af 23.863 døde i krigens rædsler i Syrien siden marts 2011. Optalt af Syrian Network For Human Rights - der til stadighed rapporterer om en frygtelig arabisk verden.Det er børn døde på gaden, i deres bombede hjem, i skoler og på sygehuse. Ja, overalt, hvor krigens fangarme når hen. Mens verden stort set blot ser til og lapper plaster på det enorme antal sår.