Brutalt røveri mod guldsmed i centrum af Ringsted

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 23. november 2016 kl. 18:29En maskeret og bevæbnet mand gennemførte i eftermiddag et brutalt røveri mod en guldsmed i centrum af midtsjællandske Ringsted. Han truede ansatte til at udlevere smykker i guld og sølv, hvorefter han løb ud af butikken og hen til en ventende bil, hvor en anden mand sad klar til at køre.Indtil videre er der ingen spor af røveren, hans "chauffør" eller bilen.