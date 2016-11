Lokale på Rømø har 79 indbrud i sommerhuse på samvittigheden

Onsdag 23. november 2016 kl. 10:19Stribevis af indbrud i sommerhuse på ferieøen Rømø ved den sydvestjyske kyst har vist sig at være udført af 2 lokale borgere. De har nu i et par måneder været varetægtfængslet, mens politiet har efterforsket ugerningerne - og fundet frem til, at de 2 har hele 79 indbrud i sommerhuse på øen på deres samvittighed.Det er en ret usædvanlig sag ikke mindst hvad angår omfanget, men også fordi det var lokale folk, der huserede i ferieområdet.