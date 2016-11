Det engelske pund kravler roligt opad mod den gamle kurs

Onsdag 23. november 2016 kl. 00:02Efter at forstrækkelsen over det engelske folks farvel til EU har lagt sig, kravler det engelske pund nu roligt opad mod den gamle kurs. For en måned siden stod 100 pund i 832 kr., tirsdag var kursen steget til 870 kr. Det betyder, at der nu er 101 kr. i forskel til kursen, da englænderne stemte nej til EU den 23. juni.Man skal samtidigt erindre, at 100 engelske pund kun kostede 761 kr. ved udgangen af 2008. Hvilket jo i sandhedens interesse slet intet havde med et varsel om at forlade EU at gøre.