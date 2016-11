Huspriserne på Møn helt i bund viser tvangauktion

Tirsdag 22. november 2016 kl. 22:31Ejendommarkedet på Møn befinder sig i en helt umulig situation. Priserne er helt i bund, hvilket de stadig flere tvangauktioner viser. Et eksempel er ejendommen Fanefjordgade 34 i Askeby. Højeste bud ved 1. auktion var 170.000 kr. - huset er offentligt vurderet til 960.000 kr.Det er et dødbo, som forsøger at slippe af med ejendommen, der består af 157 kvm bolig, 72 kvm erhvervareal og 1.751 kvm grund.En ny 2. tvangauktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 7. december.