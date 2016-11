Kvinde og mand brutalt skudt i stormagasin - de overlever

Tirsdag 22. november 2016 kl. 22:10De seneste timer har politiet forsøgt at finde ud af, hvad der tidligere på aftenen skete i stormagasinet Magasin i Kgs. Lyngby nord for København. Hvor en kvinde og en mand blev skudt. De overlever begge. Lige nu eftersøges 4 mænd, hvoraf den ene formodes at være den, der har skudt.Der foreligger ingen forklaring på de voldsomme begivenheder, som iøvrigt førte til evakuering af stormagasinet.