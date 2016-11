Falsk barnebarn narrede 5-cifret beløb fra gammel dame

Tirsdag 22. november 2016 kl. 18:14Det var en professionel kriminel, der havde succes med at narre et 5-cifret beløb fra en 83-årig kvinde fra Sjællands Odde i weekenden. Under foregivelse af at være den gamle dames barnebarn fik falskneren lokket de mange penge ud af hende - til reparation i forbindelse med en akut vandskade.Den gamle dame udlevere de mange penge til en ældre mand, som på det falske barnebarns vegne mødte op efter aftale for at hente de mange rare kontanter.I dag blev sagen meldt til politiet, der nu forsøger at finde det falske barnebarn, hvilket næppe bliver let - og de mange penge.