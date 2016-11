Fjerne lande lukker for fjerkræ-kød på grund af fugleinfluenza

Tirsdag 22. november 2016 kl. 15:18De første fjerne lande har nu lukket for dansk fjerkræ-kød på grund af fugleinfluenza fundet i en nordsjællandsk andegård. Det er Japan og Sydkorea, der som de første har smækket import-porten i. Disse og andre fjerne lande aftager ca. 10% af den danske fjerkræ-kød eksport på næsten 3 milliarder kr.Fjerkræ branchen holder humøret oppe ved at slå sig til ro på, at salget af fjerkræ-kød fortsætter uændret til landene i EU.