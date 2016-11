3 ansatte fyret for kommunal-svindel med 2 firmaer

Tirsdag 22. november 2016 kl. 09:38Mangeårige ansatte i Helsingør kommune er blevet fyret, fordi de er mistænkt for svindel i samarbejde med 2 firmaer inden for byggeområdet. De 3 ansatte har modtaget penge og andre former for "betaling" fra firmaerne, der angiveligt har faktureret mere, end de normalt skulle for udført arbejde.Derved er der blevet noget "at dele" for de implicerede. Helsingør byråd er netop blevet orienteret om den pinlige sag, som dels undersøges internt og dels er overdraget til politiet.