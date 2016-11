Kraftige jordskælv i Japan - varsel udsendt om tsunami

Mandag 21. november 2016 kl. 23:42De hårdt prøvede japanere er i fokus for jordskælv igen. I aften ramte først et skælv målt til 6,9 på Richter skalaen, og inden for den næste time endnu 2 målt til 5,3 og 4,9 - altså en omgang voldsomme rystelser. Der er endnu ingen meldinger om ofre eller ødelæggelser, men tsunami varsel er udsendt.Det er nu tirsdag morgen i Japan, som er 8 timer foran dansk tid. Meldingerne vil snart begynde at indløbe, herunder om hvorvidt de varslede bølger på 3 meter reelt opstår og når den japanske kyst i kølvandet på de kraftige jordskælv.