Fugleinfluenza i dansk andegård - de første 10 af 30 ænder er døde

Mandag 21. november 2016 kl. 11:50De mange forholdregler for at undgå spredning af fugleinfluenza H5N8 til danske fjerkræ besætninger er mislykkedes. I dag er konstateret fugleinfluenza i en nordsjællandsk andegård, hvor 10 af 30 ænder er døde. Det lammer øjeblikkeligt hele fjerkræ branchen og den danske eksport. Indtil videre har ingen overblik over konsekvenserne for dyrene rundt på kyllingefarme, andegårde og hønserier eller den økonomiske del af katastrofen. Det er en hobby-andegård i landsbyen Skibstrup, der er ramt af den alvorlige virus. Der er straks indført en zone med 3 km i radius, hvor alt fjerkræ skal holdes indendørs. I 2006 ramte fugleinfluenza også Danmark og medførte tab på 200 millioner kr. på eksport-kontoen.Yderligere info om situationen og fugleinfluenza kan læses på www.foedevarestyrelsen.dk