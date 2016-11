Lotto-spiller har vundet hele puljen på 17.032.765 kr.

Søndag 20. november 2016 kl. 21:26En enkelt Lotto-spiller i København har i weekenden vundet hele puljen og kan se frem til at modtage 17.032.765 kr. fra Danske Spil. Det er jo noget af en net sum at få i kassen på hjemmefronten her 1 måned før jul. Vinderen har endnu ikke meldt sig - men det kommer!Weekendens ekstra trækning om 1 million kr. blandt alle vinderkuponer sendte dette beløb til nordjyske Skive.