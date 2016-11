Pistol-røveri mod supermarked i lollandske Horslunde

Søndag 20. november 2016 kl. 20:53En maskeret og pistolbevæbnet mand har i aften med held gennemført et røveri mod et supermarked i nordvest lollandske Horslunde. Røveren truede en ansat til at udlevere et kontant beløb, hvis størrelse endnu ikke kendes. Derefter forsvandt han til fods.Den eneste ansatte, der var i butikken, var stærkt chokeret over røveriet, hvorfor politiet har et meget begrænset signalement af røveren.