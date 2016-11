Tysk kansler genopstiller

Søndag 20. november 2016 kl. 14:59Angela Merkel (62 år) tager en tørn mere i toppen af tysk politik. I aften har hun indkaldt til orientering, hvor hun ventes at give den officielle meddelelse om, at hun genopstiller som leder af partiet CDU og dermed søger valg som Tysklands forbundkansler for en ny og 4. periode.Merkel, der er født i Hamburg, men vokset op i den østlige del af Tyskland, blev valgt til den tyske forbunddag i 1990 - og blev kansler i 2005.