Dyrestald og stråtækt hus nedbrændt - begge påsat

Søndag 20. november 2016 kl. 12:04Den nordjyske by Fjerritslev er hårdt plaget af påsatte brande for tiden, og i går var der 2 nye. En dyrestald ved en børnehave var den første, der nedbrændte. Derefter et stråtækt hus, hvor dets 89-årige handicappede beboer i sidste øjeblik blev reddet ud af familie, der tilfældigt kom på besøg sent i aftes.Politiet mener, at begge gårsdagens brande var påsat, men man har ingen spor af pyromanen - endnu.